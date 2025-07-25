تجهيز المقار الانتخابية بـ بلاط الوادي الجديد استعدادا لانتخابات الشيوخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط التابعة لمحافظة الوادي الجديد عن الإنتهاء من كافة التجهيزات الفنية بمقار اللجان الانتخابية التابعة للمركز وذالك من خلال متابعة كافة الإشتراطات وامداد اللجان بكل مايلزم من مقومات إنارة ومياه وتكيفات ومبردات واستعداد كامل من جميع العاملين والمواطنين بدائره الوحدة المحلية لإجراء الاستحقاق البرلمانى بانتخابات مجلس الشيوخ، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ومتابعة سلامة علي محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بضرورة تجهيز للجان الانتخابية وتقديم أفضل الخدمات للناخبين بدائرة الوحدة المحلية.

وفى سياق آخر اكد رئيس مركز بلاط على استمرار مبادرة سوق اليوم الواحد بقرى مركز ومدينة بلاط لبيع السلع والخضروات بأسعار بيع مدعمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، حيث بشمل السوق الواحد بيع الخضار والفواكه بأسعار تنافسية من خلال توفير السلع للمواطنين في مواقعهم، دعمًا لمحدودي الدخل وتيسيرًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.