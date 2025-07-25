أعراض انسحاب.. أخصائي يكشف أضرار تناول السكر وماذا يحدث عند منع تناوله

قال وليد سعيد، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن جسم الإنسان يحتاج إلى بروتين أساسي في الوجبة والخضروات والفواكه والنشويات، ولكن الجسم لا يحتاج إلى السكريات بكميات كبيرة.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول السكريات بكميات مفرطة وكبيرة يؤثر بالسلب على صحة الإنسان، متابعا: في حالة منع تناول الشخص للسكريات يحدث له أعراض انسحاب واضحة، مثل الصداع والدوخة والإرهاق.

ولفت إلى أن أعراض منع السكريات تستمر لمدة أسبوع ولكن سرعان ما تنتهي تلك الأعراض يصبح الجسم أقوى وأفضل، متابعا: السكريات تتحول إلى دهون عنيدة وقد تصل إلى الإصابة بالسكر.

وأشار إلى أن السكر الدايت يمكن استخدامه كـ فكرة مؤقتة ولكن الاعتماد عليه بشكل كلي سيتسبب في ظهور مشاكل ولكن على مدى بعيد.