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حبيبها ضحك عليها وهرب.. فتاة تتخلص من رضيعها بمعاونة والدها أمام المسجد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبيبها ضحك عليها وهرب.. فتاة تتخلص من رضيعها بمعاونة والدها أمام المسجد

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في اتهام فتاة قاصر بالتخلص من طفلها الرضيع بمساعدة والدها، امام مسجد بمنطقة الصف، وامرت بالتحفظ على على الفتاة ووالدها للتحقيق معهم حول الواقعة، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، والذين أفادوا أنهم شاهدوا فتاة تلقي بطفل رضيع امام المسجد، كما امرت بالاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومضاهتها بأقوال شهود العيان، وطلبت تحرات اجهزة الامن حول الواقعة.

كشفت التحقيقات مع الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما ووالدها، اثناء مثولهما امام جهات التحقيق، ان علاقة حب ربطت بين الفتاة و شاب تطورت إلى علاقة محرمة وعاشرها حبيبها معاشرة الأزواج، الا انه وحينما علم بحملها فر هاربا الى السعودية، مما دفعها ووالدها للتخص من الطفل خشية افتضاح أمرها.


تلقت مديرية أمن الجيزة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بعثور الأهالي على طفل رضيع أمام مسجد بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الطفل حديث الولادة وتم نقله للمستشفى.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة عمرها 17 سنة ووالدها وألقي القبض عليهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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