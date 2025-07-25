السكك الحديدية تعلن طرق حجز التذاكر ووسائل الدفع الإلكترونية لتيسير الخدمة على الركاب

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر عن توفير عدة طرق متنوعة لحجز تذاكر القطارات، بالإضافة إلى وسائل دفع مرنة، في إطار خطة وزارة النقل لتحديث وتطوير خدمات السكك الحديدية وتقديم أعلى مستوى من التيسير لجمهور الركاب، وتقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات.

طرق حجز التذاكر ووسائل الدفع الإلكترونية

يمكن للركاب الحصول على التذاكر من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة (https://obs.enr.gov.eg)، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways" المتاح على متجري Google Play وApp Store، وكذلك من خلال مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

كما يمكن الحجز من خلال ماكينات الحجز الذاتي (TVM) الموجودة في بعض المحطات الرئيسية، أو عبر الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من الخط الأرضي، وذلك لحجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة قبل موعد الرحلة بمدة تصل إلى 15 يومًا وحتى قبل قيام القطار بساعة.

إمكانية شراء التذاكر من خلال وكلاء البيع المعتمدين

وأتاحت الهيئة أيضًا إمكانية شراء التذاكر من خلال وكلاء البيع المعتمدين من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، مثل: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، وكاش كول، وغيرهم.

وفيما يتعلق بطرق الدفع، فتتوفر خيارات متعددة تشمل الدفع النقدي عبر شبابيك ومكاتب الحجز، إضافة إلى الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات Visa وMasterCard عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي، وكذلك لدى وكلاء البيع المعتمدين سواء نقديًا أو إلكترونيًا.

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا في تطوير مستوى الخدمة وتحسين تجربة السفر للركاب، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتحديث هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين المواطنين سنويًا، ويساهم في دعم منظومة النقل المتكاملة في مصر.