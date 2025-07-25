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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بديل وسام أبو علي.. هل يتعاقد الأهلي مع مهاجم الدوري الفرنسي؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي
أحمد أيمن

يسعى مسئولو النادي الأهلي، إلى تعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري؛ بالتعاقد مع مهاجم الدوري الفرنسي أحمد حسن كوكا.

أحمد حسن كوكا، بدأ مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل يخوض مشواره الاحترافي في سن صغيرة.

جدير بالذكر أن وسام أبو علي قد رحل إلى الدوري الأمريكي، في صفقة قياسية، وذلك للعب بقميص نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

رحيل وسام أبو علي

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق على بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس نظير مبلغ 7.5 مليون دولار إضافة إلى 2 مليون دولار مزايا إضافية و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي، انتعاش خزينة النادى بمبلغ 5.5 مليون دولار، قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي خلال الأيام الماضية، وبدأ في البحث عن بديل للمهاجم الفلسطيني.

هل يتعاقد الأهلي مع كوكا؟

استقر مسئولو النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، على ضم أحمد حسن كوكا، في ظل صعوبة ضم مهاجم أجنبي أو مهاجم محلي آخر في ظل وجود صعوبات تواجه النادي في التعاقد مع بعض الأسماء الأخرى.

ويخطط النادي الأهلي لضم أحمد حسن كوكا لمدة موسم واحد، مع إمكانية تجديد العقد بعد نهاية الموسم القادم.

بدوره أكد الإعلامي كريم رمزي، في تصريحات عبر القناة الأولي: أن النادي الأهلي، لن يتعاقد مع أحمد حسن كوكا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيراً إلى أن اللاعب مستمر في مسيرته الاحترافية خال الموسم المقبل، والنادي لن يتعاقد معه.

وتابع: خوسيه ريبيرو استقر على الثلاثي محمد شريف، ونايتس جراديشار بالإضافة إلى حمزة عبد الكريم، لقيادة هجوم الفريق خلال الموسم المقبل، والنادي لن يتعاقد مع صفقات جديدة خلال الميركاتو الحالي في هذا المركز، خاصة وأن الفريق يمتلك لاعبين علي أعلي مستوي.

وتضم قائمة الأجانب في الأهلي خمسة لاعبين حالياً؛ وهم الثنائي المغربي، أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

الأهلي أخبار الأهلي وسام أبو علي أحمد حسن كوكا صفقات الأهلي

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