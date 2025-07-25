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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أول رد لـ نائب مستقبل وطن بعد فيديو الانتخابات: قديم من 5 سنوات

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

استنكر النائب ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إعادة تداول فيديو له عن حزب مستقبل وطن يتحدث فيه عن قوة الحزب، مشيرًا إلى أن الفيديو تم اجتزاءه بصورة فجة ومنها تصريحه بأن حزب مستقبل وطن "دولة مش حزب".

وقال “عمر”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الفيديو الذي يتم تداوله الآن يعود إلى عام 2020 أثناء الانتخابات، وكان تأكيد على أن حزب مستقبل وطن داعم للدولة المصرية ولديه أقوى تنظيم وهذا التنظيم مسيطر بالفعل على محافظة أسيوط بأعضاءه، قائلا: “نحن صعايدة ومعروف إن العائلات لها تأثير قوي”.

وردًا على بيان حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي نشر الفيديو وهاجم الحزب بسببه، قال ياسر عمر: “هل فيه حزب يعمل بيان على فيديو من 5 سنين؟ هذه سقطة .. يدل على أن أحزاب ليس لها تاريخ”.

وتابع: “هنظل داعمين للدولة والفيديو اللي بيتم ترويجه يتم من خلال حاقدين على نجاح الدولة المصرية"، مختتمًا" “هل حد ينكر إن مستقبل وطن له شعبية قوية..احنا أقوى حزب بأعضاءنا”.

حزب مستقبل وطن مستقبل وطن النائب ياسر عمر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حزب المصري الديمقراطي

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