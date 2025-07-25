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صنع الله إبراهيم على جهاز تنفس صناعي.. والثقافة تتحرك لإنقاذه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صنع الله إبراهيم على جهاز تنفس صناعي.. والثقافة تتحرك لإنقاذه

صنع الله إبراهيم
صنع الله إبراهيم
جمال عاشور

يشهد الوسط الثقافي المصري حالة من القلق بعد الإعلان عن تدهور الحالة الصحية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، أحد أبرز رموز السرد العربي الحديث، حيث نُقل إلى غرفة الرعاية المركزة بمستشفى "صحة العقاد" بمدينة نصر، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد استدعى وضعه على جهاز تنفس صناعي.

وفي ظل تصاعد المطالب من عدد من الكُتّاب والمثقفين بضرورة تقديم دعم استثنائي، وتدخل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لمتابعة الحالة عن كثب، وأجرى اتصالًا مباشرًا مع الفريق الطبي المشرف على علاجه، وأكد أن الوزارة على تواصل دائم مع وزارة الصحة، لضمان نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية الكبرى المجهزة بأعلى مستوى من الرعاية.

وأوضح وزير الثقافة في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية لا تتأخر في دعم رموزها الثقافية والفكرية، وأن الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم يحظى بمكانة خاصة في ضمير الأمة، لما قدمه من تجربة سردية فريدة، تمثل مرآة عميقة للواقع السياسي والاجتماعي في مصر والمنطقة.

وأشار الوزير إلى أنه وجه بسرعة تخصيص غرفة طبية مجهزة بالكامل لاستقبال الكاتب في أقرب وقت ممكن، بعد التأكد من إمكانية نقله دون تعريضه لأي مضاعفات.

من جانبهم، طالب مثقفون بأن يرفع اتحاد الكُتّاب المصريين سقف التغطية التأمينية لحالات المرض الحرجة، خاصة لأعضاءه المؤسسين الذين كانت لهم إسهامات بارزة في تأسيس الكيان، مؤكدين أن صنع الله إبراهيم لا يمثل فقط قامة أدبية، بل هو ذاكرة حية للمشهد الثقافي المصري والعربي.

وقد أثارت الأزمة الصحية للكاتب الكبير موجة تضامن واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عشرات الأدباء والنشطاء عن أمنياتهم له بالشفاء العاجل، مؤكدين أن صوته الإبداعي لا يزال حاضرًا ومؤثرًا في ضمير الأمة.

ويُعد صنع الله إبراهيم أحد أهم الروائيين المصريين والعرب في النصف الثاني من القرن العشرين، عُرف بأعماله التي تمزج السرد بالتوثيق، وتتناول بأسلوب نقدي شجاع قضايا السلطة، والمجتمع، والحرية.

الوسط الثقافي المصري الحالة الصحية صنع الله إبراهيم أبرز رموز السرد صحة العقاد

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