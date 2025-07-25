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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فينيسيوس يشعل أزمة داخل ريال مدريد بسبب مبابي

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعثر مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، بسبب مطالبة النجم البرازيلي بالحصول على نفس راتب كيليان مبابي، المنضم حديثًا للنادي الملكي.

وأوضحت تقارير، أن الاتفاق السابق بين الطرفين كان يقضي بجعل فينيسيوس ثاني أعلى راتب بعد مبابي، لكن اللاعب رفض، مطالبًا بالمساواة التامة مع النجم الفرنسي.

ريال مدريد فوجئ بالمطالب الجديدة، خاصة أن فينيسيوس لم يقدم أفضل مستوياته الموسم الماضي، إلا أن الإدارة لا تزال تتحلى بالهدوء، بانتظار إعادة فتح باب المفاوضات قريبًا.

في حال فشل التوصل لاتفاق، يفكر النادي الملكي في بيع فينيسيوس، لا سيما بعد وصول عرض مغرٍ من السعودية بقيمة 200 مليون يورو، وهو مبلغ قد يسهم في تمويل صفقة التعاقد مع هالاند من مانشستر سيتي.

فينيسيوس ريال مدريد مبابي

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