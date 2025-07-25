مستقبل ميتروفيتش يقترب من الحسم.. ووجهته المقبلة قد تعيده للبريميرليج

يبدو أن مشوار المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مع الهلال السعودي، بات قاب قوسين أو أدنى من نهايته؛ بعدما أشارت تقارير صربية إلى اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نتيجة خروجه من حسابات المدرب الإيطالي الجديد، سيموني إنزاجي.

ميتروفيتش- الذي انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي، في صفقة بلغت أكثر من 50 مليون يورو- يتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بـ28.5 مليون يورو، ويمتد عقده مع النادي حتى عام 2026.

ورغم تألقه اللافت في موسمه الأول بقميص "الزعيم"، بتسجيله 28 هدفًا وصناعة 7 أخرى خلال 36 مباراة، إلا أن غيابه عن أبرز المحطات بسبب إصابة عضلية – أبرزها كأس العالم للأندية 2025 – ساهم في تراجع موقعه داخل الفريق.

وبحسب ما نقله موقع "Nova" الصربي، فإن إنزاجي لا يرى ميتروفيتش ضمن خططه للموسم المقبل، وهو ما دفع اللاعب إلى فتح باب الرحيل والبحث عن تجربة جديدة، قد تكون العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشير التقارير ذاتها إلى وجود اهتمام ملموس من عدد من أندية "البريميرليج"، يتصدرها مانشستر يونايتد، الذي يسعى لتعزيز هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد.