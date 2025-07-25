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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صحفي: ترامب لا يشعر بالارتياح تجاه اللوبي الداعم لإثيوبيا داخل واشنطن

ترامب
ترامب
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن مصر تعبّر عن إدراك واشنطن لصلابة الموقف المصري في ملفات إقليمية حساسة، واصفًا هذه التصريحات بـ"الغزل السياسي" تجاه القاهرة.

 الموقف المصري

وأوضح عزت إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإدارة الأمريكية أصبحت على قناعة بأن الموقف المصري لا يمكن زعزعته بسهولة، خاصة في القضايا الإقليمية مثل سد النهضة، وملف غزة.

 الملف الأوكراني وسد النهضة

وتابع الكاتب الصحفي أن جزءًا من هذه التصريحات يعكس سعي ترامب لتحقيق إنجاز خارجي يعوّض الإخفاقات الداخلية، مشيرًا إلى أن الملف الأوكراني وسد النهضة والصراع في غزة أصبحت جميعها أدوات يحاول من خلالها الرئيس السابق إثبات جدارته بجائزة نوبل للسلام، بعد فشله في الوفاء بوعوده الداخلية.

ملف سد النهضة

وأوضح إبراهيم أن ترامب لا يشعر بالارتياح تجاه اللوبي الداعم لإثيوبيا داخل واشنطن، والذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن هذا اللوبي طالما عرقل المواقف المؤيدة لمصر في ملف سد النهضة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التصعيد السياسي في تصريحات ترامب يعكس أزمة داخلية متصاعدة داخل الولايات المتحدة، موضحًا أن القاهرة تواصل إدارة ملفاتها الإقليمية بثبات، بينما يحاول ترامب الترويج لإنجازات خارجية تعزز موقفه في الانتخابات القادمة.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي تصريحات الرئيس الأمريكي غزة

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