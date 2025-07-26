‏أزمة طرد أطفال يهود من طائرة إسبانية.. هل فوضى جوّية أم تمييز ديني؟

نفت شركة طيران طردت عددًا من الركاب من رحلتها، بسب ديانتهم اليهودية، حيث ُنزل عشرات الركاب من رحلة متجهة من فالنسيا إلى باريس، بسبب ما وصفته الشرطة الإسبانية وشركة الطيران بسلوكٍ مشاغب.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الطلاب يهود، وأن طردهم كان بدوافع دينية وهو الادعاء الذي كرره وزير إسرائيلي على الإنترنت، بحسب ما أوردته صحيفة اندبنتدنت البريطانية.

نفت شركة فيولينج للطيران التقارير التي تفيد بأن حادثة يوم الأربعاء، التي شملت طرد 44 قاصرًا وثمانية بالغين من الرحلة V8166، كانت مرتبطة بديانة الركاب.

وأعلن الحرس المدني الإسباني أن القاصرين والبالغين مواطنون فرنسيون.

وقال متحدث باسم الحرس المدني إن العناصر المعنية لم يكونوا على علم بالانتماء الديني للمجموعة.

وأضاف متحدث باسم فيولينغ أنه تم طرد الركاب بعد أن عبث القاصرون مرارًا بمعدات الطوارئ في الطائرة، وقاطعوا عرض السلامة الذي قدمه الطاقم.