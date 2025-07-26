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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

روبوت بشري يغيّر بطاريته بنفسه.. هل نحن على أعتاب ثورة الآلات؟

روبوت
روبوت
احمد الشريف

أطلقت شركة TECHNOLOGY الصينية UBTECH روبوتًا بشريًا يُدعى Walker S2، يُعد أول روبوت قادر على تغيير بطاريته بنفسه دون تدخل بشري. 

يظهر النموذج مقدمًا في فيديو رسمي نُشر في 17 يوليو 2025، حيث يتجه الروبوت إلى محطة شحن، ثم يخلع البطارية الفارغة من ظهره ويُركّب بطارية مشحونة في أقل من ثلاث دقائق، كل هذا بشكل مستقل تمامًا.

قدرة تشغيل مستمرة دون توقف

يعتمد Walker S2 على نظام بطاريتين من Li‑ion بقوة 48 فولت، تمكّنه من المشي لمدة ساعتين أو الوقوف لأربع ساعات قبل الحاجة للتغيير. 

بعد ذلك، يُغادر إلى محطة الشحن خلال 90 دقيقة لإنهاء عملية إعادة شحن البطارية، هذا يسمح بتشغيله بشكل مستمر على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، ما يمثل نقلة نوعية في الاعتماد الآلي المستدام.

ذكاء ذاتي في الأولويات

يمتلك الروبوت قدرات مراقبة مستوى الطاقة في البطاريتين، ويقرر بشكل مستقل ما إذا كان يجب شحن البطارية أو تبديلها، اعتمادًا على أولوية المهام المتواجدة. 

ويُصمم لاستقبال أوامر عبر شبكات Wi‑Fi أو Bluetooth باستخدام أنظمة تحكم مدمجة تُجيّرها باستخدام 20 درجة حرية Flexure لتقييم المواقع الانسيابية أثناء الحركة والتشغيل.

ماذا يعني هذا للمستقبل؟

يُعد Walker S2 تعبيرًا واضحًا عن اتجاه آخذ في التوسع نحو أنظمة روبوتية تتمتع بالصيانة الذاتية، تكفي لحاقها طويلة بالمهام الصناعية والخدمية دون الحاجة لتدخل بشري دائم. 

هذا الأمر يُشبه فكرة مصانع "معتمة" (dark factories) القائمة بالكامل على التشغيل الآلي مع تقليل الحاجة للتدخل والمراقبة البشرية دورًا تدريجيًا .

واقع صناعي في المستقبل القريب

إطلاق Walker S2 لا يحدث بمعزل؛ إذ تسعى الصين لتعميم استخدام الروبوتات الموازية للبشر (humanoid) في المصانع، المرافق العامة، وخدمة العملاء. وقد تعزز شراكة UBTECH مع شركات كبرى مثل Huawei من انتشار هذه التكنولوجيا بحلول السنوات المقبلة. 

أشارت وسائل الإعلام إلى أن الصين تخطط لتصبح رائدة عالمياً في إدخال الروبوتات الشبه بشرية بحلول عام 2027، وسط تجارب سباقات مثل نصف ماراثون روبوتي رمزي في بكين.

ظهور روبوت قادر على تغيير بطاريته بنفسه يمثل خطوة فارقة في تطوير الآلات الذكية. إننا نشهد ولادة جيل جديد من الروبوتات القادرة على الصيانة الذاتية والتشغيل المطوّل دون تدخل بشري. 

ومع توصيف Walker S2 كنواة للعمل المستمر دون توقف، يبدو أننا بالفعل على أعتاب ما يمكن تسميته بثورة الآلات آلات لا تحتاج لأكف بشرية، بل تشحن ذاتها وتصلح نفسها، وتستمر في العمل بكل استقلالية.

روبوت بشري ثورة الآلات شركة TECHNOLOGY

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