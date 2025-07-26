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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق مهرجان “ليالينا في العلمين” بالتعاون بين وزارتي الثقافة والاسكان

ليالينا في العلمين
ليالينا في العلمين
أحمد البهى

انطلقت بمدينة العلمين الجديدة فعاليات مهرجان "ليالينا في العلمين"، الذي يُقام بالتعاون بين وزارتي الثقافة والإسكان، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشهدت الليلة الافتتاحية عروضًا فنية متميزة على المسرح الروماني، بمشاركة الفرقة القومية للموسيقى الشعبية – شعبة الآلات الشعبية التابعة لبيت الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم،  فرقه الموسيقي الشعبيه بقياده الفنانه لبني الشيخ أيضا ابدعت فرقه انغام الشباب شباب لايف بقياده الاستاذ وليد الحسيني مع اجمل الاغاني وتفاعل من الجمهور.


وتشارك وزارة الثقافة بعدد من قطاعاتها، من بينها: البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، دار الأوبرا المصرية، قصور الثقافة، السيرك القومي، صندوق التنمية الثقافية، أكاديمية الفنون، وغيرها، وذلك من خلال عروض فنية وترفيهية مجانية تُقام أسبوعيًا أيام الخميس والجمعة والسبت حتى 29 أغسطس.
 

وغدا موعدنا مع فرقه رضا للفنون الشعبية واجمل الرقصات من تصميم المبدع محمود رضا وعلي انغام الموسيقار علي اسماعيل وعوده للفن الاصيل واجمل التابلوهات الاستعراضيه 
البيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضيه برئاسة الفنان تامر عبد المنعم يتمني لكم اجمل الاوقات
تنسيق البرنامج ..محمد عمرويأتي المهرجان في إطار نشر الثقافة والفنون في المدن الجديدة، وتعزيز الهوية الثقافية ودعم السياحة الفنية على أرض العلمين.
 

العلمين الجديدة ليالينا في العلمين العلمين

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