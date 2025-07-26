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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يدمر أهم جامعات أمريكا .. تدخلات لم تحدث من قبل لحماية إسرائيل

ترامب
ترامب
محمد على

قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن البيت الأبيض يسعى لفرض غرامات على عدة جامعات يقول إنها فشلت في وقف معاداة السامية في الحرم الجامعي، بما في ذلك جامعة هارفارد، مقابل اللعب بالتمويل الفيدرالي.

وقال المصدر إن الإدارة تجري محادثات مع عدد من الجامعات، بما في ذلك كورنيل، وديوك، ونورث وسترن، وبراون، مؤكدا تقريرا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإدارة قريبة من إبرام صفقات مع نورث وسترن وبراون وربما كورنيل.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع جامعة هارفارد، أقدم وأغنى جامعة في البلاد، يعد هدفا رئيسيا للبيت الأبيض.

رفض متحدث باسم جامعة كورنيل التعليق. ولم تستجب الجامعات الأخرى لطلبات التعليق.

قام ترامب وفريقه بحملة واسعة النطاق للاستفادة من التمويل الفيدرالي لفرض التغيير في الجامعات الأمريكية، التي يقول الرئيس الجمهوري إنها تحت سيطرة الأيديولوجيات المعادية للسامية و"اليسار المتطرف".

استهدف ترامب العديد من الجامعات منذ عودته إلى منصبه في يناير بسبب حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت الحرم الجامعي العام الماضي.

قالت جامعة كولومبيا الأربعاء إنها ستدفع أكثر من 200 مليون دولار للحكومة الأمريكية في تسوية مع الإدارة لحل أمر التحقيقات الفيدرالية واستعادة معظم تمويلها الفيدرالي المعلق.

ورحبت إدارة ترامب بالاتفاق مع جامعة كولومبيا، حيث يعتقد المسؤولون أن الجامعة وضعت المعيار لكيفية التوصل إلى اتفاق، حسبما قال المسؤول.

وقد اتخذت جامعة هارفارد نهجا مختلفا، حيث رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية في محاولة لاستعادة المنح الفيدرالية المعلقة.

ترامب جامعات أمريكا لحماية إسرائيل الفيدرالي صحيفة وول ستريت جورنال

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