أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 26 يوليو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، خلال نشرة اليوم السبت 26 يوليو 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، التي أظهرت حالة من الاستقرار النسبي في التعاملات الصباحية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

وبحسب ما جاء في البرنامج، سجل سعر الدولار الأمريكي 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

أما اليورو، فقد بلغ سعره 57.48 جنيه للشراء، و57.61 جنيه للبيع.

وفيما يخص الجنيه الإسترليني، فقد سجل 66.37 جنيه للشراء، و66.52 جنيهًا للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، استقر الريال السعودي عند 13.07 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 160.59 جنيه للشراء، و161.10 جنيه للبيع.

يُذكر أن برنامج "صباح البلد" يقدم تغطية يومية لأسعار العملات والمعادن، في إطار خدمة إخبارية شاملة تواكب مستجدات الأسواق المالية.