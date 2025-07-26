كيف تتصرف إذا اصبت بعضة قطة أو كلب؟

تعد لدغات الحيوانات من الإصابات الشائعة، ورغم أن معظمها لا يشكل خطرًا كبيرًا، إلا أن بعض الحالات قد تتطلب تدخلاً طبياً، تعتبر لدغات الكلاب والقطط من أكثر أنواع لدغات الثدييات انتشارًا، إلا أن الحيوانات الأخرى مثل القوارض وحيوانات المزرعة وحتى الحيوانات الأليفة يمكن أن تسبب إصابات أيضًا.

أنواع اللدغات وتأثيراتها

لدغات الكلاب: تتميز بقوة عضها العالية، ما يؤدي غالبًا إلى إصابات نتيجة الضغط، وتشمل الجروح المفتوحة أو التمزقات والخدوش الناتجة عن شد الجلد أو تمزقه.

لدغات القطط: تمتلك القطط أسنانًا حادة وصغيرة قد تخترق الجلد وتصل أحيانًا إلى الأنسجة العميقة مثل الأوتار أو العظام، مما يزيد من خطر العدوى.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

إذا تسببت اللدغة في اختراق الجلد، فمن الأفضل طلب المساعدة الطبية فورًا، خاصة لتقييم الحاجة إلى لقاح الكزاز، تختلف طرق العلاج حسب:

نوع الحيوان الذي سبب الإصابة

حالة التطعيم الخاصة بك

وجود علامات للعدوى أو لا



الإسعافات الأولية والعناية المنزلية

في حالات الجروح الطفيفة، يمكنك تقديم الإسعافات الأولية بنفسك بالتنسيق مع الطبيب. اتبع الخطوات التالية:

اغسل المنطقة المصابة بالماء والصابون بلطف.

أزل أي أوساخ أو شعر عالق باستخدام ماء جارٍ.

اضغط قليلاً على الجرح حتى ينزف، مما يساعد على إخراج البكتيريا.

جفف الجرح بمنشفة نظيفة.

غطّ الجرح بضمادة نظيفة لتقليل خطر العدوى.

إذا استمر النزيف، اضغط على الجرح بضمادة معقمة حتى يتوقف.

العلاجات الطبية المتاحة



• المضادات الحيوية: قد يصفها الطبيب للوقاية من العدوى أو علاجها.

• إغلاق الجرح: قد يستخدم الطبيب الغرز، أو شرائط لاصقة طبية، أو لاصق جراحي خاص لإغلاق الجرح.

• لقاح الكزاز: في بعض الحالات، يُوصى بجرعة تعزيزية.



المصدر: ‏healthdirect