ضبط المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات على الميراث في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية ، القبض علي المتهم بقتل شقيقه بقرية سبك الضحاك بمركز الباجور.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة الباجور بالقبض على المتهم بقتل شقيقه بقرية سبك الضحاك التابعة للمركز.

جاء ذلك عقب ساعات من تعدي الأخ على شقيقه بسلاح ناري بسبب خلافات بينهم علي الميراث ، حيث نشبت بينهم مشادة قام علي أثرها الاخ بإطلاق النار عليه شقيقه وفر هاربا.

فيما سقط الأخ متوفيا نتيجة إصابته بالطلق الناري وسط حالة، من الحزن والصدمة بين الجميع.

وألقت قوات الأمن القبض علي المتهم بقتل شقيقه، وتم إيداع الجثمان بمستشفي شبين الكوم لمناظرة الطب الشرعي .

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.