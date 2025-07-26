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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لمستخدمي الإيربودز.. 7 مخاطر صحية تهدد سمعك ونفسيتك

مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة
مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة
آية التيجي

مع الانتشار الواسع لاستخدام سماعات الأذن اللاسلكية مثل الإيربودز "AirPods"، بدأ الأطباء وخبراء الصحة حول العالم في دق ناقوس الخطر بشأن الاستخدام المفرط لها، خاصة مع ما تحمله من مخاطر صحية قد تكون غير متوقعة.

مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة

وهناك بعض التحذيرات التي صرحت بها منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومراكز السيطرة على الأمراض (CDC) لإستخدام الإيربودز على المدى البعيد لساعات طويلة، وخصوصا على الأطفال، ومن أبرزها ما يلي:

ـ فقدان السمع التدريجي:

الاستماع بصوت مرتفع لفترات طويلة قد يسبب تلفًا دائمًا في الخلايا السمعية.

ـ طنين الأذن المستمر:

دراسة أميركية حديثة ربطت بين استخدام السماعات لساعات وبين الإصابة بطنين الأذن المزمن.

ـ التهابات وعدوى في الأذن:

التعرق والرطوبة تحت السماعات قد تؤدي لتهيّج الجلد ونمو البكتيريا.

ـ خلل في التوازن:

الاستخدام المطول قد يؤثر على الأذن الداخلية المسؤولة عن التوازن.

مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة

ـ تشتت وانخفاض الانتباه:

ارتداء السماعات أثناء المشي أو القيادة يزيد من خطر الحوادث.

ـ مخاوف من الإشعاع اللاسلكي:

بعض الباحثين يحذرون من التعرض الطويل لموجات البلوتوث رغم عدم وجود أدلة قاطعة حتى الآن.

ـ اعتماد نفسي وتوتر:

الاستخدام المستمر قد يتحول إلى عادة يصعب التخلّي عنها، خاصة في حالات التوتر والقلق.

مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة

كيف تحمي نفسك من مخاطر الإيربودز ؟

ـ التزمي بقاعدة 60/60: لا تتعدي 60 دقيقة يوميًا بصوت أقل من 60%.

ـ نظّفي السماعات بانتظام.

ـ خذي فترات راحة خلال الاستخدام.

ـ تجنبي ارتدائها أثناء النوم أو لساعات طويلة متواصلة.

الايربودز سماعات الأذن سماعات الأذن اللاسلكية AirPods الأطفال

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مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة
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