الرئيس السيسي: قرار فرنسا اعتزام الاعتراف بدولة فلسطين يأتي في إطار جهود تنفيذ حل الدولتين

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأكد الرئيس السيسي، أن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين.



وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال أكد على متانة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وعلى التزام الطرفين بالبناء على الزخم الذي صاحب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، كما تم التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع.