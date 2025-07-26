قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال عبد الحميد: الأهلي طردني من المستشفى للشارع .. وحقي هاخده يوم القيامة
مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهر 2025 .. اعرف نتيجتك وكليتك الآن
وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة.. الإعلان بعد قليل
بعد رحيله.. وسائل إعلام لبنانية تكشف سبب وفاة زياد الرحباني
ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة
قرار عاجل بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين
فرنسا: ملتزمون بوحدة سوريا ونشجع المفاوضات بين قسد ودمشق
مستقبل وطن: رحلة عمرة لكل أم من أوائل الثانوية العامة
الدولار مستقر.. أسعار العملات العربية والأجنبية السبت 26 يوليو 2025
إسلام صادق يعلن عوده برنامج البريمو
حماة وطن: الإخوان فقدوا مصريتهم ووطنيتهم دعما لجماعة مشبوهة
النيابة تأمر بتسليم كلب رجل أعمال شهير في تعديه على نجلي زينة بالشيخ زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بإغلاق منصة VSA بعد قيامها بالنصب علي المواطنين وسرقة أموالهم 

وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.

وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.

نصب منصة VSA منصة نصب استثمار سرقة منصة vsaالاستثمار نصب داخلية استيلاءحبس 23 مواطن ملايين 57 ضحية الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بنسبة نجاح 53.99%.. اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

ترشيحاتنا

المجلس الأعلى للجامعات المصرية

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية

الاول على الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

ابن البحيرة.. علي محمد شلتوت الأول على الثانوية الأزهرية يكشف أسرار التفوق

الخامسة فى الثانوية الازهرية بأسوان

ابنة اسوان|الخامسة بالثانوية الأزهرية..إعاقتها البصرية لم تمنعها من الجد فى المذاكرة

بالصور

الجو نار بكرة.. أطعمة ومشروبات تقلل الحرارة

الحر
الحر
الحر

لمستخدمي الإيربودز.. 7 مخاطر صحية تهدد سمعك ونفسيتك

مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة
مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة
مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة

"طفولة تحت الحصار".. سوء التغذية يهدد أطفال غزة بـ8 مضاعفات صحية ونفسية خطيرة

مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة
مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة
مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة

أخبار السيارات| مشترو السيارات الكهربائية يبتعدون عن تسلا.. فولكس فاجن تخسر بسبب ترامب

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

المزيد