قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اتهامات «شيكا».. منة فضالي تدافع عن وفاء عامر: نجمة وجدعة وعيب اللي بيتقال عليها
الطقس اليوم | شديد الحرارة .. وتحذير من ظاهرة جوية
أعاني من الكسل في العبادة فما علاج ذلك؟.. الإفتاء تجيب
75 % لمعاهد التمريض.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
وداعُا «السمعة».. وفاة أول مُشجّع للنادي المصري ومنتخب مصر يُطلي جسمه بعلم بلاده
خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك
متحدث التعليم: نسبة الخطأ في تصحيح الثانوية العامة تكاد تكون معدومة
نجاح العملية.. «أنغام» تكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة
العودة إلى الجذور.. البابا تواضروس يفتتح ملتقى «لوجوس للشباب» حول العالم بعنوان «متصلون»|صور
العرض التركي يصل رسميًا.. الأهلي يدرس انتقال «كوكا» إلى «قاسم باشا»
«حنظلة» تحت الحصار.. حماس تحمّل نتنياهو المسئولية عن سلامة المُتضامنين
شكله بقى وحش أوي.. تعليق مثير من إعلامي بشأن رسالة وداع وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحدات Galaxy Z Fold 7 المعروضة في المتاجر لا تُفتح بسلاسة… لكن لا داعي للقلق

Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Fold 7
احمد الشريف

أفادت تقارير ظهرت قبل أيام قليلة بأن بعض وحدات هاتف Galaxy Z Fold 7 التي عُرضت في متاجر البيع لم تكن تُفتح بشكل طبيعي عند تجربة العملاء لها. هذه الظاهرة أثارت القلق لدى البعض، لكنها الآن تحظى بتفسير شبه رسمي يُشير إلى أن الأمر لا يُعد عيبًا مصنعيًا في الهاتف الجديد.

وفقًا لمصدر مطلع على سلسلة التوريد (استنادًا إلى مصدر مترجم من الدوائر التقنية الصينية)، فإن الهاتف لا يعاني من أي خلل داخلي. ويُقال إن هذا التفسير "رسمي"، رغم أنه في الأوساط التقنية الصينية يشير عادة إلى معلومات تم تسريبها من داخل الشركة.

التفسير يوضح أن هاتف Fold 7 مزوّد بطبقة لاصقة تغطي شاشته الرئيسية، وعندما يبقى الهاتف مطويًا لفترة طويلة كما هو الحال في وحدات العرض بالمتاجر  قد تحتاج هذه الطبقة اللاصقة إلى بعض الوقت لتتكيف مجددًا عند فتح الجهاز. 

ومع الاستخدام المتكرر، من المفترض أن تبدأ الشاشة في الانبساط بشكل طبيعي.

 ويمكن للمستخدم أيضًا ممارسة ضغط خفيف للمساعدة في فتح الشاشة، ولكن يُفضل ترك المادة اللاصقة تتفاعل تدريجيًا.

بمعنى آخر، فإن وحدات العرض التي ظهرت فيها المشكلة ربما بقيت في وضع الإغلاق لفترة طويلة دون استخدام، وهو ما أدى إلى هذا السلوك عند فتحها. 

ومن الممكن أيضًا أن يُلاحظ المستخدم هذا التصرف عند شراء هاتف جديد، لكنه لا يعني بالضرورة وجود خلل أو أن الجهاز غير صالح للاستخدام. وعلى الأرجح، فإن من سبق له استخدام هواتف قابلة للطي قد واجه ظاهرة مماثلة من قبل دون أن تعتبر مشكلة كبيرة.

مستقبل الهواتف القابلة للطي... وهل تواجه Apple نفس التحدي؟

اللافت في الأمر أن هذه الملاحظة قد تثير تساؤلات بشأن الهاتف القابل للطي المرتقب من Apple، المتوقع صدوره العام المقبل.

 وتشير تقارير إلى أن هاتف Apple القابل للطي سيأتي بأكثر تقنيات العرض والمفاصل تطورًا في الصناعة. وتهدف الشركة إلى تقديم شاشة خالية تمامًا من التجعد، وهو ما لا يبدو ممكنًا بشكل كامل حتى الآن، تمامًا كما هو الحال مع Fold 7.

بطارية متواضعة... وعدم دعم القلم

بعيدًا عن هذه الملاحظة التقنية الطفيفة، تظل أبرز العيوب التي يُشار إليها في Galaxy Z Fold 7 هي سعة البطارية المحدودة البالغة 4400 ميلي أمبير فقط، إضافة إلى عدم دعم قلم S Pen. 

ومع ذلك، يُعتبر الجهاز من أكثر الهواتف تطورًا في تاريخ سامسونج، ويُواصل ترسيخ مكانته كأحد أقوى الهواتف القابلة للطي على الإطلاق.

Galaxy Galaxy Z Fold 7 هاتف Fold 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

حركة تنقلات الداخلية بالأسماء.. عاطف خالد للأمن الوطنى ومحمد أبو الليل لمنطقة جنوب الصعيد

حركة تنقلات الداخلية بالأسماء 2025.. عاطف خالد للأمن الوطنى ومحمد أبو الليل لجنوب الصعيد

بالصور

لوك جديد.. أصالة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

أصالة
أصالة
أصالة

فستان صيفي .. ناهد السباعي تثير الجدل بظهورها الأخير

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بيعملوا الذهب من الزئبق .. طريقة جديدة لصناعة المعدن النفيس تثير ضجة في العالم

الذهب
الذهب
الذهب

لو المفتاح اتكسر جوا الباب.. ازاى تخرجه بدون نجار

مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب

فيديو

شيخ ازهري يهاجم سوزي الأردنية

لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

كواليس أغنية soura

مصري يعود بأغنيته الجديدة Soura بمشاركة جوزيلفيو وإيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد