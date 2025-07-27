تحديد جلسة محاكمة 5 عاطلين بتهمة قتل جارهم في المطرية

حددت جهات التحقيق المختصة، جلسة محاكمة 5 عاطلين بتهمة قتل جارهم باستخدام الأسلحة البيضاء خلال مشاجرة نشبت بين المجني عليه وأحد المتهمين بالمطرية وذلك الأسبوع الرابع من الشهر المقبل.

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وسقوط أحدهم غارقا في دمائه، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، والعثور على جثة شاب به طعنات ولقي مصرعه متأثرًا بجراحه، ودلت التحريات على أن خلافات الجيرة نشبت بين المجني عليه وأحد المتهمين.

وكشفت التحريات أن الخلاف تطور إلى مشادة كلامية بين الطرفين ثم تطورت إلى مشاجرة قام فيها أحد الطرفين بالاستعانة بأقاربه وتعدوا بالضرب بسلاح أبيض على المجني عليه وطعنوه أكثر من 10 طعنات فأسقطوه قتيلا.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.