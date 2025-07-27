ضبط 118 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

تمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 118709 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص (2951) سائق تبين إيجابية (245) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وتواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1084) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة السير عكس الإتجاه - مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 263 سائق تبين إيجابية 17 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 12 محكوم عليهم بإجمالى (19) حكم، كما تم التحفظ على (4) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.