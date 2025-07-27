أحمد دياب: تعديلات اللائحة الجديدة جاءت وفقا لمقترحات الأندية

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة في مؤتمر قرعة الدوري قائلا "أود أن أرحب بكم جميعًا في هذا الحدث المهم، قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وواصل دياب: بداية، أود أن أشير إلى أن التعديلات التي طرأت على لائحة المسابقة جاءت بعد دراسة متأنية لمقترحات الأندية التي تقدمت بها خلال المهلة المحددة لذلك.

وأوضح رئيس رابطة الأندية المحترفة: لقد تم عرض هذه المقترحات بشكل مفصل على مجلس إدارة رابطة الأندية، والذي أقرها بالإجماع، إيمانًا منا بأهمية تفعيل دور الأندية في تطوير الكرة المصرية.

وأردف دياب: تأكيدًا على مبدأ الشفافية، فقد تم نشر لائحة الدوري العام، وكأس عاصمة مصر، ولوائح العقوبات الجديدة على الموقع الرسمي للرابطة، كما تم تسليم نسخ منها لجميع الأندية قبل فترة كافية.

وختم تصريحاته مخاطبا الحضور: اسمحوا لي أن أوضح نقطة مهمة بشأن القرعة، ستكون هناك قرعتان هذا الموسم، وذلك لتفادي أي لبس حدث في الموسم الماضي، بالرغم من أن القرعة كانت مخصصة للموسم بالكامل، هذا الإجراء يأتي حرصًا منا على تقديم نسخة أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمسابقة."

وسيقام الدوري هذا الموسم بنظام مرحلتين، تبدأ الأولى بدوري من دور واحد، يخوض خلاله كل فريق 17 مباراة، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الأندية المنافسة على اللقب والمراكز القارية، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق المتصارعة على البقاء، حيث يهبط بنهاية الموسم 4 أندية.

كما أوضح مسئولو الرابطة أن المقترحات المقدمة من أندية الزمالك، زد، والبنك الأهلي، لا تزال قيد الدراسة والمناقشة، لكنها ليست ملزمة للتنفيذ.

وأشاروا إلى أن عدم تقديم 18 ناديًا لتعديلات على اللائحة الحالية يُعد بمثابة موافقة ضمنية على ما ورد بها، إلا أن الرابطة ستنظر في مقترحات الأندية الثلاثة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.