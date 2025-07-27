أبو عطا بعد تجديد الثقة: الوحدات هتتطور.. والمواطن هو البطل الحقيقي

في أول تصريح خاص له عقب قرار وزير الصحة بتجديد الثقة فيه وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أعلن الدكتور أحمد أبو عطا انطلاق خطة موسعة لتطوير الوحدات الصحية داخل المحافظة، مؤكدًا أن المعركة الحقيقية الآن هي تحسين الخدمة الصحية على الأرض، بمشاركة المواطن وليس لمجرد خدمته فقط.

وقال أبو عطا: "مشروعنا مش هيتم من مكتب مغلق.. نازلين الشارع، هنسمع للناس، وهنشتغل بإيدينا، لأن الصحة مش رفاهية.. الصحة أمان واستقرار وعدالة".

وأوضح أن البداية ستكون بتطوير 15 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى، من إجمالي 58 وحدة و6 مكاتب صحة مستقلة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الأعمال ستتم بالتوازي مع تنسيق كامل مع الجهات الداعمة سواء وزارة الصحة أو المحافظة أو الهيئات المعنية.

وأكد وكيل الوزارة أن خطة التطوير لا تقتصر على المباني فقط، بل تمتد لتأمين الخدمات الوقائية، وتنظيم الأسرة، وتوفير طواقم طبية مؤهلة، من خلال تعاون وثيق مع هيئة الرعاية الصحية.

وشدد على أن إشراك المجتمع المدني والأهالي في عملية التطوير أمر حتمي، قائلاً: "كل واحد شايف الوحدة الصحية بتاعته لازم يعرف إنها مسئوليته زينا بالضبط.. الحفاظ عليها وتطويرها لازم يكون من قلب الناس".

وختم الدكتور أحمد أبو عطا حديثه قائلاً إن بناء منظومة صحية حقيقية لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وعي شعبي ومشاركة فعالة من المواطنين والمجتمع المدني، لأن الصحة مسؤولية مشتركة، وحماية المنشآت والخدمات هي الطريق الوحيد لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.