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بلغ 39000 ميجاوات.. للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية للحمل الأقصى
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بلغ 39000 ميجاوات.. للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية للحمل الأقصى

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء
وفاء نور الدين

حققت الشبكة الكهربائية اليوم أقصى ارتفاع في الأحمال عبر تاريخها، وضربت رقما قياسيا بلغ 39  ألف ميجاوات، بالمقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي، وبلغت الأحمال أمس 388000 ميجاوات طبقا لتقارير ومتابعات المركز القومي للتحكم فى الطاقة.

 وتمكنت الشبكة  من استيعاب الارتفاع غير المسبوق فى الاحمال الكهربائية والزيادة فى الاستهلاك، وذلك فى ظل ارتفاع كبير فى درجات الحرارة والرطوبة ، ومؤشرات زيادة يومية فى الاستهلاك وارتفاع الاحمال غير معتادة فى هذا التوقيت من العام.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية " انتاجا ، ونقلا ، وتوزيعا " وتكثيف فرق الطوارئ والدعم الفني والمتابعة والصيانة ، وتم تشكيل فرق مركزية على مستوى الشركات للتدخل السريع والعمل وتقديم الدعم والمساندة للأطقم العاملة ، بالإضافة إلى أطقم السلامة والصحة المهنية ، ولجان المرور والتفتيش ومتابعة الشبكة من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار خطة العمل الحالية لضمان امن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي. 

كما تناشد وزارة الكهرباء المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء. 

يذكر أن أماكن كثيرة تعرضت اليوم الانقطاع التيار الكهربائي لوقت قارب على عشرون ساعة نتيجة  عطل الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى بمحافظة الجيزة، مما تسبب فى انقطاع التيار كذلك عن محطات مياه الشرب 


وحرص الدكتور محمود عصمت على الوقوف على الواقع الفعلي لعمليات الإصلاح وإزالة أسباب العطل والتأكد من سرعة الانتهاء من كافة الاعمال وإعادة الكابلات التي تغذى العديد من مناطق محافظة الجيزة إلى العمل وكذلك ضمان امن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي، وكانت الفرق العاملة قامت بتحديد خلل على دائرة من دوائر ال 66 ك.ف أمام مترو ساقية مكي والذي يتم العمل حاليا على إصلاحه.

وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على كافة الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى.

الاحمال الكهربائية الكهرباء وزارة الكهرباء

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