المصري يتفوق على الترجي بهدف نظيف في لقاء ودي بتونس

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فوزا مهما على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب "حسان بلخوخة" بمركب الترجي في العاصمة التونسية، تحت إدارة طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الدولي نعيم حسني، ومعاونيه زياد الزويوي، سيف الغانمي، وإيهاب الكيلاني.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني، عندما استغل المهاجم صلاح محسن تمريرة بينية مميزة من زميله الجزائري منذر طمين، لينفرد بالحارس أمان الله مميش ويودع الكرة بثقة داخل الشباك.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، وشهد أداءً متوازنًا من الفريقين، رغم تفوق نسبي للمصري الذي كثف من ضغطه الهجومي، خاصة عن طريق منذر طمين الذي كاد أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية أبعدها الحارس مميش إلى ركنية.

ورد الترجي بفرص خطيرة أبرزها تسديدة جاك ديارا التي ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس محمود حمدي، لتنتهي الفترة الأولى دون أهداف وسط ندية واضحة بين الطرفين.

مع بداية الشوط الثاني، واصل المصري أفضليته الهجومية، ونجح في تسجيل هدف التقدم عبر صلاح محسن، في المقابل، حاول الترجي إدراك التعادل من خلال عدة محاولات، أبرزها ركلة حرة نفذها البديل يوسف البلايلي لكن الحارس محمود حمدي تصدى لها ببراعة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء توترا واضحا في صفوف الفريق التونسي بعد التأخر في النتيجة، ما انعكس في تدخلات عنيفة من لاعبيه لم يقابلها الحكم بالحزم الكافي، فيما تلقى لاعبو المصري عدة بطاقات صفراء رغم التزامهم النسبي.

وتصاعدت حدة التوتر حتى الدقيقة الأخيرة عندما اعتدى محمد أمين توغاي، مدافع الترجي، على أحد لاعبي المصري، لتتوقف المباراة إثر ذلك، ويعلن فوز المصري بهدف دون رد.