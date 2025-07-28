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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس 3 تجار مخدرات بالقاهرة

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان السلام) وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس - فرد خرطوش– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" )، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

ترويج المواد المخدرة الأجهزة الأمنية اخبار الحوادث المواد المخدرة

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