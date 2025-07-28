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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انتخابات الشيوخ تقترب.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادًا ليومي الاقتراع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كثفت المحافظات استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس المقبل، من خلال تفعيل غرف العمليات والتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية، وذلك لضمان جاهزية المقار الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الصحفي أحمد أبو المحاسن، أن الاستعدادات هذا العام جاءت مبكرة ومغايرة للسنوات السابقة، مشيرًا إلى أن غرف العمليات بدأت عملها منذ أكثر من أسبوع بالتنسيق المباشر مع المحافظين، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بضرورة التأهب الكامل لسير العملية الانتخابية.

وأضاف أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الحكومة حرصت على تكثيف جهودها في ظل التوقيت الحساس الذي تُجرى فيه الانتخابات، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سلسلة اجتماعات مع المحافظين ووزيرة التنمية المحلية، بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات وضمان التنفيذ الفعلي لخطة الطوارئ.

وأشار إلى أن كل محافظ بدأ عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، لضمان التنسيق الميداني وتجاوز أية معوقات محتملة خلال يومي الاقتراع.

واختتم أبو المحاسن تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة أدت دورها على أكمل وجه، مضيفًا: "الكرة الآن في ملعب المواطن، والمشاركة في الانتخابات هي الركيزة الأساسية لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

مجلس الشيوخ التنمية المحلية العملية الانتخابية

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