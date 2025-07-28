بفستان لامع.. ظهور لافت لـ إنجي المقدم

حرصت الفنانة إنجي المقدم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا من أحدث ظهور لها.



وخطفت إنجي المقدم أنظار جمهورها في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا لامع باللون البيج مكشوف من ناحية البطن ،مما خازت الصورة علي اعجاب متابعها.



وأكملت إنجي المقدم إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اختارت إنجي المقدم تسريحة شعر لافته تتناسب مع أطلالتها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.