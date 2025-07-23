في عيد ميلادها الـ 48.. أجمل إطلالات إنجي المقدم

يصادف اليوم ال 23 من يوليو عيد ميلاد الفنانة إنجي المقدم، والتي أتمت عامها ال 48.

وتحرص إنجي المقدم، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

كما تميل إنجي المقدم، إلى ارتداء الملابس الأنيقة واختيار الفساتين الناعمة الكاجوال التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إنجي المقدم، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه بألوان النود الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها .

كما تفضل إنجي المقدم، اختيار الشعر الطويل مع الوان الشعر الغامقة التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

ونعرض لكم صور الفنانة إنجي المقدم