فستان البحر.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها

حرصت الفنانة حنان مطاوع ، على مشاركة متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال قضاء عطلتها الصيفية.

تفاصيل إطلالة حنان مطاوع

ظهرت الفنانة حنان مطاوع، مرتدية فستان البحر باللون الأسود والرمادي، وجاء بتصميم بسيط وعصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي دون وضع مكياج لتظهر بشكل بسيط يتناسب مع إطلالتها.

كما اختارت حنان مطاوع، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها البسيط.

ونعرض لكم صور الفنانة حنان مطاوع