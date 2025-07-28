بدء تصوير "وتر حساس 2" لـ غادة عادل .. اليوم

تبدأ الفنانة غادة عادل، اليوم، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل" وتر حساس2.

يأتي تعاقد الفنانة غادة عادل علي الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، بعد اعتذار الفنانة صبا مبارك.





قصة مسلسل وتر حساس

يذكر أن مسلسل “وتر حساس” الموسم الأول تناول في 45 حلقة قصة 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم كاميليا إنجي المقدم، أن زوجها رشيد محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل “وتر حساس” يقوم ببطولته كل من صبا مبارك ، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبدالنبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.





