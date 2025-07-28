موكب مهيب .. توديع جثمان زياد الرحباني بالزغاريد والورود

انطلق منذ قليل، موكب من السيارات المشارك في تشيع جثمان الفنان الراحل زياد الرحباني.

وتحرك عدد كبير من السيارات وراء جثمان الموسيقار الراحل زياد الرحباني، والذي انطلق من منطقة الحمراء، وليستقر في بكيفا في جبل لبنان.

وحرص عدد من محبي الفنان الراحل زياد الرحباني على توديعه بالورود والزغاريد ، لينطلق الموكب المهيب بمشاركة كل أحبابه.

واحتشد جمهور الفنان الراحل زياد الرحباني ، أمام ساحة المستشفي التي يرقد بها بمنطقة الحمراء، تمهيدًا لتشييع جثمانه خلال الساعات القليلة القادمة .

وتوفي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني صباح السبت الماضي 26 يوليو 2025، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.