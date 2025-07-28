محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول ببعض المدارس الفنية

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بمجموع درجات القبول بالصف الأول الثانوي الفني ببعض المدارس الفنية ( صناعى - زراعى - تجارى - التعليم والتدريب المزدوج ) للعام الدراسي 2025 / 2026.

يأتي ذلك بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية ، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، محمد مزروع مدير عام التعليم الفني .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية بنطاق المحافظة كون التعليم أحد ركائز التنمية المستدامة، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم ، ومتمنياً دوام التوفيق والنجاح .