ضبط 800 كيلو دقيق مدعم داخل مطحن غير مرخص بإسنا

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 800 كجم من الدقيق البلدي المدعم داخل مطحن غلال غير مرخص بمنطقة بندر إسنا، قبل بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر أن الحملة تمت في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومواجهة أي تجاوزات تموينية.

وأشار إلى أنه تم ضبط 16 جوال دقيق زنة 50 كجم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم داخل المطحن المخالف بقصد الاتجار به في السوق السوداء.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة تموينية داخل المخابز منها تصرف في 6 جوالات دقيق وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن في الأرغفة.

وفي قطاع الأسواق تم تحرير 11 مخالفة متنوعة أبرزها تشغيل منشآت بدون ترخيص بينها مخبز سياحي ومخزن مواد غذائية إلى جانب 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط تاجر تمويني أغلق المحل خلال مواعيد العمل الرسمية دون مبرر.

وأكد وكيل الوزارة أن حملات المتابعة مستمرة حيث تم المرور على مطحن سلندرات إسنا للتأكد من انتظام صرف الحصص للمخابز والمستودعات كما تم التفتيش على فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة وتبيّن توافر السلع والمقررات التموينية مع استقرار الحالة التموينية بالمحافظة.