تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، عن تدشين غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (الفصل التشريعي الثاني).

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور اللجان المعنية وذلك لمناقشة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ - الفصل التشريعي الثاني 2025، وآليات المتابعة سواء في انتخابات المصريين في الخارج أو في الداخل على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى استعداد المتابعين وسبل دعم حملات المرشحين والحث على المشاركة.

شارك في الاجتماع، كلً من: الدكتور هيثم الشيخ مقرر التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي مسئول غرفة العمليات، والنائب محمود القط ، والنائب أحمد مقلد ، والنائبة أميرة العادلي، والنائب علاء مصطفى، والنائب أحمد فتحي ، والنائب محمود تركي، والنائب محمد عزمى ،والنائب محمد عمارة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وشيرين فتحي، وإيمان طلعت، وحسام الجمل، ومحمد أشرف، ومحمود عز، أعضاء غرفة العمليات .