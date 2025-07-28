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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشعراوي

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم في السابعة مساء صالونا نقاشيا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ.. وتقدم رؤيتها للفصل التشريعي الثاني، بعد أن باتت  “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” بمثابة تجربة سياسية ملهمة ونموذجًا يحتذى به في دمج الشباب داخل معادلة صنع القرار، دون إقصاء أو تهميش.

ويناقش الصالون الدور الهام الذي يلعبه مجلس الشيوخ في كيفية صنع القرار ، كما يتحدث الضيوف الكرام عن ملامح برامجهم الانتخابية ، وأهم القضايا التي يجب مناقشتها عقب انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، و أبرز التحديات التي تواجه الشباب المصري .

يدير الصالون محمد نشأت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويستضيف الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يوستينا رامي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمجلس الشيوخ  عن حزب الجبهة الوطنية.
 

فمنذ انطلاق التنسيقية في عام 2018، نجحت في تحقيق إنجازات متعددة، بدايةً من المساهمة في إعداد مشروعات القوانين، مرورًا بتقديم مقترحات لقضايا جماهيرية، ووصولًا إلى تمثيل مشرف للشباب المصري في المحافل الدولية. كما أعدّت دراسات نوعية في مجالات حيوية كالأمن السيبراني، والتعليم، والاقتصاد، والزراعة، ما منحها عن جدارة لقب “أغلبية التأثير” في مجلس الشيوخ خلال دورته من 2020 إلى 2025.

يُذكر أن التنسيقية تخوض معركة انتخابية جديدة بـ9 من اعضائها  يمثلون طيفاً متنوعاً من الأحزاب والتيارات السياسية، في تجربة تعكس تمكيناً حقيقياً لصوت الشباب، وتُجسّد وحدة وطنية تتجاوز الخلافات الإيديولوجية، بهدف تقديم رؤى وحلول واقعية لقضايا المجتمع من داخل مجلس الشيوخ .

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الفصل التشريعي الأول مجلس الشيوخ الشباب حزب الجبهة الوطنية

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