عضو تنسيقية شباب الأحزاب: انتخابات الشيوخ والنواب مسؤولية وطنية لا وجاهة اجتماعية

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر على أعتاب استحقاق دستوري هام وهو انتخابات مجلس الشيوخ ، ويليها انتخابات مجلس النواب، والتي يختار فيها الشعب ممثليه في الغرف النيابية متطلعين إلى مستقبل أفضل ورؤى واستراتيجيات تلبي احتياجاتهم وتحمي مقدراتهم وحقوقهم وتدعم المسار التنموي والتقدمي في سبيل حياة كريمة من خلال تشريعات وقوانين قوية تعلي قيمة الإنسان المصري.

وأكد الباز في بيان له اليوم، أن المواطن المصري عندما يشارك في العملية الانتخابية ويمارس حقه الدستوري، فإنه يعلق آماله على أعناق من يختارهم، ومن ثم فإن المرشحين وخاصة مرشحي الأحزاب والقوى السياسية عليهم أن يدركوا جيدا أن عضوية البرلمان سواء كان مجلس الشيوخ أو النواب، فهي مسؤولية وواجب وتكليف وأمانة، وليست تشريف أو وجاهة اجتماعية أو أيا كان.

وشدد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر أن الأحزاب باعتبارها القنوات السياسية الشرعية في البلاد وحلقة الوصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، كونها المسؤولة عن توعية المواطنين بما لهم وما عليهم وتتحدث باسمهم، فإنها مسؤولة عن تعزيز الوعي، والتعبير عن إرادة الشعب وتحقيق تطلعاته بشرائحه المختلفة.

وطالب الباز جميع الأحزاب والقوى السياسية في مصر، بتطوير سياساتها وتفعيلها على أرض الواقع بهدف معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وممارسة دورها الرقابي على أداء الحكومة والمؤسسات، مما يضمن الشفافية والمساءلة ويحد من الفساد، وتابع قائلا:" على الأحزاب أن تتخلى عن مطامعها واغراضها الشخصية وان تعمل لصالح الوطن والمواطن" .