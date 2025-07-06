ارتفاع مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ إلى 12 مرشحا بالإسكندرية

استقبلت لجنة تلقى طلبات الترشح للراغبين فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة شرق الإسكندرية اليوم الأحد، فى يومها الثاني فى تمام الساعة الخامسة، 3 مرشحين جدد ليصبح بذلك عدد المقدمين للانتخابات 12 مرشحا خلال يومين.

وتقدم اليوم الاحد شوقي عبد الجيد الفقي-مستقل رمز صقر، ومروة السعيد حزب الإصلاح والنهضة رمز عنقود العنب، وأيمن مرسي حزب الإصلاح والنهضة رمز السفينة"، بعد استكمال أوراقهم اللازمة للترشح، فيما لم تتقدم أي قائمة للترشح حتى الآن.

وكانت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، قد شهدت السبت، تقدم 9 مرشحين بأوراقهم على النظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025،وسط إجراءات تنظيمية مكثفة وإشراف قضائي شامل.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بنظامي الفردي والقائمة، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، ويستمر تقديم الطلبات حتى الخميس المقبل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب الترشح في الثانية ظهرًا.

وتتابع الهيئة الوطنية العملية من خلال غرفة عمليات مركزية تراقب لحظة بلحظة سير الإجراءات على مستوى الجمهورية، للتأكد من انضباط الجدول الزمني وسلامة التنظيم.

في السياق ذاته، باشرت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية التابعة لوزارة الصحة عملها في استقبال المرشحين، لإجراء الفحوصات الإلزامية التي نصت عليها الهيئة، من خلال 36 لجنة و26 معملًا موزعين على المحافظات.