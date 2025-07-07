البرلمان يقبل استقالة 8 نواب لترشحهم في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب قبول 8 استقالات، وذلك لترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ.

وهم كل من النواب: علي أبو احمد (مستقبل وطن- الشرقية) ومحمد كمال مرعي (مستقبل وطن- الغربية) وغادة الضبع (مستقبل وطن- سوهاج) وسليمان عطيوي (مستقبل وطن- جنوب سيناء) وعبدالفتاح الشحات (الحرية- قنا) وأحمد عبدالمنعم إسماعيل (مستقل- المنيا) وعثمان المنتصر (مستقبل وطن- المنيا) وأحمد الجحش (حماة وطن - الغربية)، من عضوية مجلس النواب.

وكان قد أخطر المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، اللجان النوعية برسالة من الحكومة بسحب مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالشكر إلى الحكومة لتفهمها للملاحظات الأولية التي أبداها المجلس حول مشروع القانون بصفة عامة.

كما توجه بشكر خاص للدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) لحرصهما الدائم على أن تخرج القوانين بصورة منضبطة، حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع بما يحقق صالح الوطن والمواطن.