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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القاهرة 85.61%..مؤشرات تنسيق كليات التمريض بالدرجات والنسبة

مؤشرات كليات التمريض
مؤشرات كليات التمريض
رشا عوني

ازدادت عمليات البحث عن مؤشرات تنسيق 2025 و تنسيق كليات التمريض2025 بالدرجات، حيث تهتم فئة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن تفاصيل كليات التمريض ومصروفات كليات التمريض وذلك مع بدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة غداً الثلاثاء . 

خلال السطور التالية نستعرض معكم مؤشرات تنسيق كليات التمريض علمي علوم بناءً على تنسيق العام الماضي وذلك بالدرجات والنسبة المئوية ..

كليات التمريض 2023.. مؤشرات تنسيق القبول بالنسبة المئوية (نموذج استرشادي)
تنسيق كليات التمريض

موشرات تنسيق 2025

تنسيق كليات التمريض 2024 بالنسبة المئوية والدرجات علمي علوم

 

تمريض القاهرة

351

85.61%

كلية التمريض الإسكندرية

349.5

85.24%

تمريض الفيوم

347

84.63%

تمريض بني سويف

345.5

84.27%

تمريض المنصورة

361.5

88.17%

تمريض دمياط

359

87.56%

تفاصيل البرنامج المكثف لخريجي الجامعات للحصول على بكالوريوس علوم التمريض - بوابة الأهرام
تنسيق كليات التمريض علمي علوم

تمريض بور سعيد

358.5

87.44%

كلية التمريض طنطا

357.5

87.20%

تمريض سوهاج

355

86.59%

تمريض الزقازيق

355

86.59%

كلية التمريض كفر الشيخ

354

86.34%

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

353

86.10%

تمريض بنها

351.5

85.73%

تمريض المنوفية بشبين الكوم

350.5

85.49%

تمريض عين شمس

350

85.37%

تمريض حلوان

349

85.12%

تمريض دمنهور

349

85.12%

تمريض أسيوط

348.5

85.00%

تمريض جنوب الوادي

348

84.88%

تمريض مطروح

348

84.88%

تمريض أسوان

347.5

84.76%

كلية التمريض المنيا

345.5

84.27%

رابط موقع التنسيق 2025 

يمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الرسمي التالي:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg

مؤشرات تنسيق 2025 تنسيق كليات التمريض مصاريف كليات التمريض تنسيق المرحلة الاولى مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى

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