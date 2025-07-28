القاهرة 85.61%..مؤشرات تنسيق كليات التمريض بالدرجات والنسبة

ازدادت عمليات البحث عن مؤشرات تنسيق 2025 و تنسيق كليات التمريض2025 بالدرجات، حيث تهتم فئة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن تفاصيل كليات التمريض ومصروفات كليات التمريض وذلك مع بدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة غداً الثلاثاء .
خلال السطور التالية نستعرض معكم مؤشرات تنسيق كليات التمريض علمي علوم بناءً على تنسيق العام الماضي وذلك بالدرجات والنسبة المئوية ..
موشرات تنسيق 2025
تنسيق كليات التمريض 2024 بالنسبة المئوية والدرجات علمي علوم
تمريض القاهرة
351
85.61%
كلية التمريض الإسكندرية
349.5
85.24%
تمريض الفيوم
347
84.63%
تمريض بني سويف
345.5
84.27%
تمريض المنصورة
361.5
88.17%
تمريض دمياط
359
87.56%
تمريض بور سعيد
358.5
87.44%
كلية التمريض طنطا
357.5
87.20%
تمريض سوهاج
355
86.59%
تمريض الزقازيق
355
86.59%
كلية التمريض كفر الشيخ
354
86.34%
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
353
86.10%
تمريض بنها
351.5
85.73%
تمريض المنوفية بشبين الكوم
350.5
85.49%
تمريض عين شمس
350
85.37%
تمريض حلوان
349
85.12%
تمريض دمنهور
349
85.12%
تمريض أسيوط
348.5
85.00%
تمريض جنوب الوادي
348
84.88%
تمريض مطروح
348
84.88%
تمريض أسوان
347.5
84.76%
كلية التمريض المنيا
345.5
84.27%
رابط موقع التنسيق 2025
يمكن للطلاب البدء في تسجيل رغباتهم من خلال الرابط الرسمي التالي: