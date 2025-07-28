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كيفية استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالدرجات .. الطريقة خطوة بخطوة
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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كيفية استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالدرجات .. الطريقة خطوة بخطوة

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

أتاحت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات وشؤون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية، استخراج نتائج وبيانات درجات الطلاب في نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 من خلال المناطق الأزهرية.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالدرجات

وأوضحت  الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات وشؤون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه يمكن من اليوم الإثنين، استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالدرجات، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت، أن كل منطقة أزهرية تتولى طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب، على أن يتوجه الطالب الراغب في اعتماد الخارجية إلى الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين بالقاهرة.

كما أكدت أن قاعدة البيانات سيتم تحديثها دوريًّا وفق نتائج الطعون وأي تعديلات طارئة، بالتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة، والإدارة المركزية للامتحانات، ومركز المعلومات بمشيخة الأزهر.

تظلمات الثانوية الأزهرية

كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء استقبال تظلمات الثانوية الأزهرية وطلبات الطعون الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 يوليو وحتى الثلاثاء 12 أغسطس، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم وضمان العدالة بين الجميع.

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة في تظلمات الثانوية الأزهرية تقتصر على الطالب نفسه، ويُسمح لولي الأمر بالاطلاع فقط في حال تعذر حضور الطالب، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي يُفيد بالتعرف على الورقة نيابةً عنه.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية، إلى إدراج الامتحانات الشفوية ضمن منظومة الطعون الإلكترونية وتظلمات الثانوية الأزهرية؛ حيث متاح الطعن على درجة القرآن الكريم والحديث الشريف لجميع الطلاب، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى والثانية للطالب من ذوي الهمم، واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والقراءات للطالب ذوي البصيرة، وذلك باعتبارها مواد مستقلة تخضع لنفس الضوابط المعتمدة للمواد التحريرية.

وأكَّد قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان عن تظلمات الثانوية الأزهرية، أن سداد رسوم تظلمات الثانوية الأزهرية والطعن وتظلمات الثانوية الأزهرية سيكون متاح إلكترونيًّا عبر موقع منظومة الطعون الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة الطعن 100 جنيه لكل مادة.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنَّه في حال ثبوت زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية، يتوجَّه الطالب إلى الإدارة التعليمية التي سدَّد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد المبلغ، وتتم متابعة عملية الصرف من خلال المنطقة الأزهرية التابع لها.

وكشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن رابط تظلمات الثانوية الأزهرية والذي سيكون متاح أمام الطلاب الراغبين في تقديم الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية.

ويمكن للطلاب تقديم تظلمات وطعون نتيجة الثانوية الأزهرية من هنا

ويحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم، وللاطلاع على ورقة الإجابة؛ يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول، في أثناء الاطلاع.

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