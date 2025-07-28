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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد محطة كهرباء بالبدرشين لتدعيم الدوائر المغذية للمحطات

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن
أحمد زهران

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، محطة كهرباء ٦٦ / ٢٢٠ ك . ف بمدينة البدرشين لتدعيم الدوائر المغذية لمحطات كهرباء البدرشين والحوامدية، وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال مشروعات الصرف الصحي بقريتي العزيزية وأبو صير لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجه المشروعات.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ بمشروعات الصرف داخل القريتين مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

كما تابع الشهابي، ميدانيا أعمال إصلاح الهبوط في خط الصرف الصحي بشارع الأمام الشافعي بمدينة البدرشين لمتابعة موقف التنفيذ علي الطبيعة مشددا علي سرعة الانتهاء من أعمال الأصلاح ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بمعاينة الشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ رفع كفاءة ورصف شارع الشوري بداية من شارع عباس عناني حتي كوبري الأوسطي وتركيب بلاط الأنترلوك لعدد ١٢٠ شارع بمتفرعات شوارع الشورى وبور سعيد والجمهورية بمدينة البدرشين.

وشدد النائب على رفع الاشغالات والالتزام بخط التنظيم ووضع خطة العمل المناسبة لاتمام أعمال الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما في أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته محمود شنب رئيس مركز البدرشين، والمهندس محمد الراوي مدير عام شبكات وسط الجيزة، والمهندس محسن عبد الرشيد مدير عام ري الجيزة، والمهندس مصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة، والمهندسة مي صلاح الدين المشرف علي مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين و العياط والمهندس مصطفى شعبان مدير عام شبكات مياة الشرب بالبدرشين وأبوالنمرس والحوامدية، والمهندس أبو النجا عبد الرحمن  المشرف علي المشروعات بمديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للاعمال.

محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة كهرباء البدرشين والحوامدية

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