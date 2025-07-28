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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة ٢٠٢٥

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتكريم ٣٠ طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة ، والمكفوفين ،والدبلومات الفنية،  والدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع من أبناء المحافظة بمنحهم شهادات تقدير ، ومبالغ مالية تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميز .

شهد الإحتفال اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  ود.  حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقةالشمالية، وم. اشرف منصور نائب  المحافظ  للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ،  وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم،  والتعليم ، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين  ، وعدد من قيادات المحافظة والمديرية وأولياء أمور الطلاب .

وأكد محافظ القاهرة على سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعدما حصد أبنائها ١٢ من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين ٣٦ طالب وطالبة في الثانوي العام ، وحصول ٦ من أبنائها من ال ٣٤ مركزًا الأولى على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية ، و٩ مراكز من ال ١٠ مراكز الأولى بالدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم .

وأكد محافظ القاهرة أن  القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التعليم، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الجمهورية الجديدة، وتسعى جاهدة لرعاية النابغين والمبتكرين، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تواكب متطلبات العصر ، مشيرًا إلى أن  الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُولي التعليم الفني أهمية كبيرة، وتعمل على تطويره بشكل مستمر، وتشجيع الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، بهدف إعداد جيل من الشباب المؤهل القادر على المنافسة في سوق العمل .

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من ابنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق.

وتوجه محافظ القاهرة بالشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم طوال رحلة التعليم، وللمعلمين الذين بذلوا جهدًا عظيمًا في توصيل رسالتهم بكل أمانة وإخلاص.

واضاف محافظ القاهرة أن هذا الاحتفال ترجمة حقيقية للجهد المبذول من قِبل مديرية التربية والتعليم، التي نُثمن دورها الكبير في دعم العملية التعليمية ، مؤكدًا أن المحافظة تفخر بالمنظومة التعليمية، وبكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح المُشرف.

    
يذكر أن القاهرة قد حصلت على ١٢ مركز بين أوائل الجمهورية في الثانوي العام من بينهم جني ابراهيم خليل ابراهيم المركز الثامن ،علمي علوم بمدرسة الشهيد على أحمد شوقي الثانوية بنات بمجموع ٣١٥.٥ درجة ، وحسن محمد عبدالله بيومي ،السادس علمي رياضة بمدرسة طبري الحجاز  الثانوية  العسكرية بنين بمجموع ٣١٨.٥ ، وساره ياسر جابر ،السابع ،علمي رياضة بمدرسة سيمبات ايبولا ث بنات بمجموع ٣١٨ ،ومريم محمد شافعي عمر ،الثاني ،أدبي بمدرسة النزهة الاسماعيليه الثانوية للبنات لغات بمجموع ٣١٧.٥ ، وجنى احمد محمود احمد ،الثالث ، أدبي. بمدرسة احمد حلمي الثانوية للغات بمجموع ٣١٧ ، ومحمد اشرف شحاته،الرابع أدبي  بمدرسة طبري بروكسي بمجموع ٣١٦ ، ونغم احمد سالم  ،السادس ، أدبي. بمدرسة الحوياتي الثانوية للبنات بمجموع ٣١٦ ، وميار أحمد طارق احمد ،الثامن ،أدبي بمدرسة آل ياسر لغات بمجموع ٣١٥.٥ ، وزينة مهدي جلال ،العاشر ، أدبي. بمدرسة نبوية موسي الثانوية للبنات بمجموع ٣١٥، وعبدالله مدحت نجيب ،الأول ،مكفوفين بمدرسة طه حسين بنين للمكفوفين  بمجموع ٣٠٦ ، وياسمين وليد فاروق الأول الرياضيات الدمج بمدرسة هارفرد مصر للغات بمجموع ٣٠٥ ، وحمزه أحمد إسماعيل عبدالحكم الأول  الشعبة الادبية الدمج التعليمي بمدرسة ريتاج ٢ الثانوية خاص للغات بمجموع ٣١٤ ، ويوسف أحمد زهير الرابع الشعبة الأدبية مكفوفين بمدرسة النور للمكفوفين حمامات القبة بمجموع ٢٩٥.٥ ، وحبيبة محمد أحمد الخامس الشعبة أدبي مكفوفين بمدرسة النور والأمل النزهة بنات بمجموع ٢٩٥ ، وسلمى محمد أحمد دنقل السادس شعبة أدبي مكفوفين بمدرسه النور والامل النزهة بنات بمجموع ٢٩١.٥ .

كما حصلت القاهرة على ٦ مراكز في الدبلومات الفنية من بينهم رينادا محيي محمد محمد المركز الاول خدمات سياحيه بمدرسة الاورمان الخاصه للشؤون الفندقية بالمعادي ، وحنين محمود عبد المقصود محمود المركز الاول إدارة وتشغيل مطاعم بمدرسه أحمد حامد تعلب الفندقيه للتكنولوجيا التطبيقية، ،وكريم اشرف رضوان المركز الاول فني تطوير مواقع وبرمجيات بمدرسه الشهيد عمرو مصطفى حسني المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، وعبدالله خليل إبراهيم علي المركز الاول مكرر تكنولوجيا المعلومات والحاسبات بمدرسه اي تك الثانوية المتقدمة التطبيقية،  وحمدي فرج حمدي فرج المركز الاول تكنولوجيا المعلومات والحاسبات بمدرسه اي تك الثانوية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية،  ومحمود محمد جابر أبو الفتوح المركز الأول فني تكنولوجيا الصناعات الحيوية (نظم الجدارات) بمدرسه مصر للتكنولوجيا الحيويه الثانويه الفنية للتعليم والتدريب المزدوج .

وحصلت القاهرة على المراكز الأولى في الدبلومات الفنية للصم وضعاف السمع من بينهم  محمد عماد سيد علي المركز الأول مدرسه أمل حلوان بنين ، ودعاء عمر عبد العال المركز الثاني مدرسة امل المنيرة ، وأماني احمد زكي  المركز الثالث مدرسة أمل المنيرة ، وملك هيثم ماهر  المركز الرابع مدرسة أمل المنيرة،  وشروق محمد سليمان المركز الخامس مدرسة أمل حلوان بنات ، وملك حسن محمد المركز السادس مدرسة أمل المنيرة، وبسملة وائل المركز السابع بمدرسه امل المطرية،  
ورحمة ناصر السيد  المركز الثامن بمدرسة أمل حلوان بنات ، وسيف محمد حسن المركز العاشر مدرسه أمل صلاح الدين .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الثانوية العامة

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