شيري عادل تستعد لتصوير "ديجافو" ضمن حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تستعد الفنانة شيري عادل لبدء تصوير حكاية "ديجافو" ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، بمشاركة النجوم أحمد الرافعي، عمرو وهبة، وهند عبدالحليم، في إطار درامي إنساني غامض.

وتدور أحداث الحكاية حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح.

ويُجري فريق العمل حاليًا الاستعدادات النهائية تمهيدًا لانطلاق التصوير، وذلك بعد الانتهاء من عدد من بروفات الترابيزة للاستقرار على الشكل النهائي للشخصيات، والحكاية من تأليف وسيناريو وحوار نسمة سمير، وإخراج محمد خضر.

ويضم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، في تجربة درامية جديدة من إنتاج كريم أبوذكري، ومن المقرر عرضها خلال شهر أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It.

وكان صناع العمل قد انتهوا بالفعل من تصوير حكايتين هما "فلاش باك" و "بتوقيت 28"، ويواصلون حاليًا تصوير الحكايتين "Just You" و "هند". ومع انضمام حكاية "ديجافو" إلى الجدول، يجري التحضير أيضًا للإعلان قريبًا عن تفاصيل حكاية جديدة بعنوان "الوكيل".

وقد طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للمسلسل، بالتزامن مع عرضه عبر قناة DMC ومنصة Watch It، ولاقي البوستر تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار فضول الجمهور حول العمل، لا سيما مع مشاركة نخبة من النجوم الشباب على مستوى التمثيل والإخراج والكتابة، ما يجعله من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.