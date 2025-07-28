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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: وفرنا أفضل نظم تأمين لحفظ ونقل أوراق العملية الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوضح استعدادات الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن جهزنا جميع اللجان الانتخابية بالصناديق الشفافة والسواتر.

وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء عبر قناة إكسترا نيو، أن العدد النهائي للمترشحين على المقاعد الفردية 424 بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون.

وتابع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن 183 مرشحا مستقلا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2419 مرشحا عن الأحزاب، ووفرنا أفضل نظم تأمين لحفظ ونقل أوراق العملية الانتخابية.

وأشار المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن تلقينا 2774 طلبا من الناخبين بتغيير مقار لجانهم وتمت الاستجابة لهم بإعادة التوزيع، لافتا إلى أن لجان تضم خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات الرصد أية خروقات ومراقبة مصادر تمويل الدعاية الانتخابية.
 

الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان الانتخابية

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