أحمد موسى: نتنياهو يروج لمزاعم كاذبة بشأن معبر رفح.. والجيش المصري حائط صد أمام مخططاته

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بشكل كامل في جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة من الناحية الفلسطينية، في حين يروج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرواية زائفة تزعم أن مصر هي من تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن نتنياهو يعتمد في ترويج تلك الادعاءات على لجان إلكترونية منظمة تعمل على بث الشائعات، وفي مقدمتها اتهام مصر بإغلاق معبر رفح، رغم أن الحقيقة تؤكد خلاف ذلك.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك جيدًا قوة الموقف المصري، مؤكدًا أن الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية والجيش الوطني يمنع أي طرف خارجي من الاقتراب من مصر أو التأثير على قراراتها.

وشدد موسى على أن الجيش المصري يمثل حائط الصد الأول في مواجهة مخططات نتنياهو، الذي وصفه بـ”المجرم”، مؤكدًا أن هناك تعاونًا واضحًا بين جماعة الإخوان الإرهابية ونتنياهو، وصل إلى حد اعتبار الأخير بمثابة “المرشد العام للجماعة في الخارج”.