فوزي عبد الكريم: تمكين الشباب أهم إنجازات الدولة المصرية آخر 10 سنوات

أكد فوزي عبد الكريم، مرشح انتخابات مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن بسوهاج، أنه بعد الإرادة الكبيرة من القيادة السياسية بتمكين الشباب، أصبح الشباب المصري يتولى المناصب القيادية في المؤسسات الهامة، وخاصة بعد مؤتمرات الشباب.

وقال فوزي عبد الكريم، خلال لقاء له لبرنامج “برلمان الوطن”، عبر فضائية “المحور”، إن فكرة مؤتمرات الشباب بدأت في عام 2016، وكانت البداية المهمة لتمكين الشباب، وطرح أفكارهم ورؤاهم أمام القيادة السياسية في مختلف المجالات.

وأكد مرشح انتخابات مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن بسوهاج، أن من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية كان تمكين الشباب في مختلف قطاعات الدولة المصرية.