اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بالقاهرة

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة عاطل متهم بقتل شاب بدائرة قسم شرطة الشرابية.

محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بالقاهرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة الشرابية وسقوط قتيل.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص، تبين مقتل شاب، 19 سنة على يد عاطل، بعد تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يتشاجر مع أحد الأشخاص بالشارع، وتدخل المجني عليه للفض بينهما فأصابته طعنة بسلاح المتهم.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة.